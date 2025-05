Cabane Vauban de Jullouville – Jullouville, 16 mai 2025 21:00, Jullouville.

Manche

Cabane Vauban de Jullouville Chemin du corps de garde Jullouville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-16 21:00:00

fin : 2025-05-16 22:30:00

Date(s) :

2025-05-16

La Cabane Vauban de Jullouville une vocation patrimoniale, historique et culturelle.

Le corps de garde de Jullouville, communément appelé Cabane Vauban de Jullouville, repéré sur la carte de Cassini, fait partie d’un réseau de bâtiments de surveillance du littoral mis en place sous les instructions de Vauban au XVIIe siècle.

La restauration récente de cet édifice situé sur le GR223 Sentier du littoral et sur l’itinéraire des Chemins du Mont Saint-Michel a mis en valeur les richesses architecturales et historiques mais aussi les métiers, les savoir-faire, les techniques et les matériaux spécialisés.

Deux distinctions en 2023.

Un clou commémoratif apposé sur la façade à l’entrée de la cabane Vauban de Jullouville marque une étape symbolique des Chemins du Mont Saint-Michel. Il est le balisage pour les pèlerins et les marcheurs qui viendront découvrir le site sur leur parcours et pourront matérialiser cette étape dans le Carnet du Miquelot grâce au tampon mis en libre utilisation à l’intérieur de la Cabane.

Remise du Prix Départemental Rubans du Patrimoine pour la restauration de la Cabane Vauban de Jullouville dans les règles de l’art, parfaitement intégrée et accessible à tous. Le choix de restauration du corps de Garde Cabane Vauban de Jullouville contribue à la protection, valorisation et transmission d’un patrimoine communal qui a vocation à être accessible à tous les habitants et aux nombreux visiteurs de notre commune classée Station de Tourisme.

Montée à la Cabane Vauban de Jullouville.

Rendez-vous à 21 heures parking Avenue des Frégates (devant l’école/salle des Mielles)- Prévoir chaussures de marche.

Accueil sur site du public Accès PMR Chemin du Corps de Garde.

Chemin du corps de garde

Jullouville 50610 Manche Normandie +33 2 33 91 10 20 comjullou@gmail.com

English : Cabane Vauban de Jullouville

The Cabane Vauban de Jullouville: a heritage, historical and cultural site.

The Jullouville guardhouse, commonly known as the Cabane Vauban de Jullouville, which is shown on the Cassini map, is part of a network of coastal surveillance buildings set up under Vauban’s instructions in the 17th century.

The recent restoration of this building, located on the GR223 Sentier du littoral and on the Chemins du Mont Saint-Michel itinerary, has highlighted not only its architectural and historical treasures, but also its specialized trades, know-how, techniques and materials.

Two awards in 2023.

A commemorative nail affixed to the façade at the entrance to the Vauban hut in Jullouville marks a symbolic stage of the Chemins du Mont Saint-Michel. It serves as a signpost for pilgrims and walkers who come to discover the site on their way, and can mark this stage in the Carnet du Miquelot thanks to the stamp available for free use inside the Cabane.

Award of the « Rubans du Patrimoine » departmental prize for the restoration of the Cabane Vauban de Jullouville in accordance with the rules of the art, perfectly integrated and accessible to all. The choice of restoration of the ? Cabane Vauban de Jullouville contributes to the protection, enhancement and transmission of a communal heritage that should be accessible to all residents and visitors to our commune, which is classified as a Tourist Resort.

Climb to the Cabane Vauban de Jullouville.

Meet at 9pm in the Avenue des Frégates parking lot (in front of the school/salle des Mielles) Bring walking shoes.

Public welcome on site PMR access Chemin du Corps de Garde.

German :

Die Vauban-Hütte von Jullouville: eine patrimoniale, historische und kulturelle Bestimmung.

Das auf der Cassini-Karte verzeichnete Wachhaus von Jullouville, allgemein bekannt als Cabane Vauban de Jullouville, ist Teil eines Netzes von Gebäuden zur Überwachung der Küste, die unter den Anweisungen von Vauban im 17.

Bei der jüngsten Restaurierung dieses Gebäudes, das am GR223 Sentier du littoral und an der Route des Chemins du Mont Saint-Michel liegt, wurden die architektonischen und historischen Reichtümer, aber auch die spezialisierten Berufe, das Know-how, die Techniken und die Materialien hervorgehoben.

Zwei Auszeichnungen im Jahr 2023.

Ein an der Fassade am Eingang der Vauban-Hütte in Jullouville angebrachter Gedenknagel markiert eine symbolische Etappe der Chemins du Mont Saint-Michel. Er dient als Markierung für Pilger und Wanderer, die den Ort auf ihrem Weg entdecken und diese Etappe im Carnet du Miquelot mithilfe des Stempels, der im Inneren der Hütte zur freien Verwendung bereit liegt, materialisieren können.

Verleihung des Preises « Rubans du Patrimoine » des Departements für die fachgerechte Restaurierung der Vauban-Hütte von Jullouville, die perfekt integriert und für alle zugänglich ist. Die Entscheidung für die Restaurierung des Wachkörpers ? Cabane Vauban de Jullouville trägt zum Schutz, zur Aufwertung und zur Weitergabe eines Gemeindeerbes bei, das allen Einwohnern und den zahlreichen Besuchern unserer Gemeinde, die als Tourismusort klassifiziert ist, zugänglich sein soll.

Aufstieg zur Vauban-Hütte von Jullouville.

Treffpunkt: 21 Uhr Parkplatz Avenue des Frégates (vor der Schule/alle des Mielles) Wanderschuhe mitbringen.

Empfang der Öffentlichkeit vor Ort Zugang für Behinderte Chemin du Corps de Garde.

Italiano :

La Cabane Vauban di Jullouville: un patrimonio storico e culturale.

Il corpo di guardia di Jullouville, comunemente noto come Cabane Vauban de Jullouville (capanna di Vauban a Jullouville), visibile sulla carta Cassini, fa parte di una rete di edifici di sorveglianza costiera istituiti sotto le istruzioni di Vauban nel XVII secolo.

Il recente restauro di questo edificio, che si trova sul sentiero costiero GR223 e sull’itinerario Chemins du Mont Saint-Michel, ha messo in luce non solo i suoi tesori architettonici e storici, ma anche i mestieri, le competenze, le tecniche e i materiali specializzati.

Due premi nel 2023.

Un chiodo commemorativo apposto sulla facciata all’ingresso del rifugio Vauban a Jullouville segna una tappa simbolica dei Chemins du Mont Saint-Michel. Serve come segnale per i pellegrini e gli escursionisti che vengono a scoprire il sito sul loro cammino e possono registrare questa tappa nel Carnet du Miquelot grazie al timbro disponibile gratuitamente all’interno del rifugio.

Consegna del premio dipartimentale « Rubans du Patrimoine » per il restauro della Cabane Vauban de Jullouville secondo le regole del mestiere, perfettamente integrata e accessibile a tutti. La scelta del restauro della ? Cabane Vauban de Jullouville contribuisce alla tutela, alla valorizzazione e alla trasmissione di un patrimonio comunale destinato ad essere accessibile a tutti i residenti e ai numerosi visitatori del nostro comune, classificato come Località turistica.

Salita alla Cabane Vauban de Jullouville.

Ritrovo alle 21.00 al parcheggio di Avenue des Frégates (di fronte alla scuola/salle des Mielles) Portare scarpe da trekking.

Il pubblico è benvenuto sul posto Accesso PRM Chemin du Corps de Garde.

Espanol :

La Cabane Vauban de Jullouville: un lugar patrimonial, histórico y cultural.

La caseta de vigilancia de Jullouville, comúnmente conocida como Cabane Vauban de Jullouville (Cabaña Vauban de Jullouville), que puede verse en el mapa de Cassini, forma parte de una red de edificios de vigilancia costera creados bajo las instrucciones de Vauban en el siglo XVII.

La reciente restauración de este edificio, situado en el sendero costero GR223 y en el itinerario de los Chemins du Mont Saint-Michel, ha puesto de relieve no sólo sus tesoros arquitectónicos e históricos, sino también sus oficios especializados, habilidades, técnicas y materiales.

Dos premios en 2023.

Un clavo conmemorativo colocado en la fachada de la entrada de la cabaña Vauban de Jullouville marca una etapa simbólica de los Caminos del Monte Saint-Michel. Sirve de señalización para los peregrinos y caminantes que vienen a descubrir el lugar en su camino, y pueden anotar esta etapa en el Carnet du Miquelot gracias al sello de uso gratuito disponible en el interior del refugio.

Entrega del premio departamental « Rubans du Patrimoine » por la restauración de la Cabaña Vauban de Jullouville conforme a las reglas del oficio, perfectamente integrada y accesible a todos. La elección de la restauración de la ? Cabane Vauban de Jullouville contribuye a la protección, valorización y transmisión de un patrimonio comunal que pretende ser accesible a todos los residentes y a los numerosos visitantes de nuestro municipio, clasificado como Estación Turística.

Subida a la Cabane Vauban de Jullouville.

Cita a las 21h en el parking de la Avenue des Frégates (frente a la escuela/salle des Mielles) Traer calzado de senderismo.

Acceso PMR Chemin du Corps de Garde.

