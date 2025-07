Cabanes d’été à Vire Normandie Vire Normandie

Cabanes d’été à Vire Normandie

Rue des Noés Davy Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : 2025-07-31
Début : 14:00:00
fin : 18:00:00

Début : 2025-07-31 14:00:00

fin : 2025-07-31 18:00:00

Date(s) :

2025-07-31

Bienvenue à la deuxième édition de Cabanes d’été ! des animations pour toute la famille, des soirées conviviales concert, DJ set, théâtre, arts de la rue… Ce jeudi, spéciale sport Bien être ! l’après-midi dès 14h à 18h, retrouvez des structures gonflables (jusqu’à 17h30), Tous à vélo, Tous en mouvement, une médiathèque éphémère, Le parcours des pitchouns, un atelier maquillage, des grands jeux de société, baptême d’échasses urbaines et d’hoverboard, mission cabane 2/4, et des jeux divers. En soirée, spectacle arts de la rue. Restauration sucrée et salée et buvette sur place. possibilité de pique-niquer. Proche de l’école Pierre Mendès France.

Rue des Noés Davy Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 60 00

English : Cabanes d’été à Vire Normandie

Welcome to the second edition of Cabanes d’été! Activities for the whole family, convivial evenings: concerts, DJ sets, theater, street arts… In the afternoon, from 2 p.m. to 6 p.m., you’ll find inflatables (until 5:30 p.m.), Tous à vélo, Tous en mouvement, an ephemeral media library, Le parcours des pitchouns, a make-up workshop, great board games, urban stilt-walking and hoverboard baptisms, mission cabane 2/4, and various games. In the evening, a street arts show. Sweet and savoury food and refreshments on site. Picnic facilities available. Near Pierre Mendès France school.

German : Cabanes d’été à Vire Normandie

Willkommen zur zweiten Ausgabe von Cabanes d’été! Animationen für die ganze Familie, gesellige Abende: Konzerte, DJ-Sets, Theater, Straßenkunst… Am Nachmittag von 14 bis 18 Uhr gibt es Hüpfburgen (bis 17.30 Uhr), Alle auf dem Fahrrad, Alle in Bewegung, eine vergängliche Mediathek, den Parcours der Pitchouns, ein Schminkatelier, große Gesellschaftsspiele, Taufen auf Stelzen und Hoverboards, Mission Cabane 2/4 und verschiedene Spiele. Am Abend gibt es ein Straßenkunstspektakel. Süßes und salziges Essen und Getränke vor Ort. Möglichkeit zum Picknick. In der Nähe der Schule Pierre Mendès France.

Italiano :

Benvenuti alla seconda edizione di Cabanes d’été! Attività per tutta la famiglia, serate divertenti: concerti, DJ set, teatro, arti di strada… Nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 18.00, troverete strutture gonfiabili (fino alle 17.30), Tous à vélo, Tous en mouvement, una mediateca effimera, Le parcours des pitchouns, un laboratorio di trucco, grandi giochi da tavolo, battesimi urbani di trampolieri e hoverboard, missione cabane 2/4 e giochi vari. In serata, spettacolo di arti di strada. Cibo e bevande dolci e salate sul posto, possibilità di picnic. Vicino alla scuola Pierre Mendès France.

Espanol :

Bienvenidos a la segunda edición de Cabanes d’été! Actividades para toda la familia, veladas divertidas: conciertos, DJ sets, teatro, artes de calle… Por la tarde, de 14:00 a 18:00 h, encontrará estructuras hinchables (hasta las 17:30 h), Tous à vélo, Tous en mouvement, una mediateca efímera, Le parcours des pitchouns, un taller de maquillaje, grandes juegos de mesa, bautismo urbano de zancos y hoverboards, misión cabane 2/4 y juegos varios. Por la noche, espectáculo artístico callejero. Comida dulce y salada y refrescos in situ. Posibilidad de picnic. Cerca de la escuela Pierre Mendès France.

L’événement Cabanes d’été à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2025-07-15 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie