Cabanes d’été à Vire Normandie Route des Vaux Vire Normandie

Cabanes d’été à Vire Normandie Route des Vaux Vire Normandie jeudi 7 août 2025.

Cabanes d’été à Vire Normandie

Route des Vaux Parc Lenormand Vire Normandie Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-07 18:00:00

fin : 2025-08-07 21:00:00

Date(s) :

2025-08-07

Bienvenue à la deuxième édition de Cabanes d’été ! des animations pour toute la famille, des soirées conviviales concert, DJ set, théâtre, arts de la rue… Ce jeudi, spéciale nature, Vire côté fleuve (en face du Parc Lenormand). L’après-midi dès 14h à 18h, retrouvez l’univers du poney, Tous au vert, une médiathèque éphémère, atelier aqua perle, un atelier maquillage, des grands jeux de société, balade découverte dans les Vaux de Vire à 14h30 et 16h15, mission cabane 3/4, et des jeux divers. En soirée, atelier découverte Gi Qong en famille de 17h à 18h et de 18h à 19h. Découvre ton masque intérieur de 18h à 18h45. Pièce de théâtre « La conversion d’Alceste de Courteline » de 20h à 21h (spectacle familial). Restauration sucrée et salée et buvette sur place. possibilité de pique-niquer.

Bienvenue à la deuxième édition de Cabanes d’été ! des animations pour toute la famille, des soirées conviviales concert, DJ set, théâtre, arts de la rue… Ce jeudi, spéciale nature, Vire côté fleuve (en face du Parc Lenormand). L’après-midi dès 14h à 18h, retrouvez l’univers du poney, Tous au vert, une médiathèque éphémère, atelier aqua perle, un atelier maquillage, des grands jeux de société, balade découverte dans les Vaux de Vire à 14h30 et 16h15, mission cabane 3/4, et des jeux divers. En soirée, atelier découverte Gi Qong en famille de 17h à 18h et de 18h à 19h. Découvre ton masque intérieur de 18h à 18h45. Pièce de théâtre « La conversion d’Alceste de Courteline » de 20h à 21h (spectacle familial). Restauration sucrée et salée et buvette sur place. possibilité de pique-niquer. .

Route des Vaux Parc Lenormand Vire Normandie 14500 Calvados Normandie +33 2 31 66 60 00

English : Cabanes d’été à Vire Normandie

Welcome to the second edition of Cabanes d’été! Activities for the whole family, convivial evenings: concerts, DJ sets, theater, street arts… This Thursday, special nature, Vire côté fleuve (opposite Parc Lenormand). In the afternoon, from 2 to 6 p.m., discover the world of the pony, Tous au vert, an ephemeral media library, an aqua pearl workshop, a make-up workshop, great board games, a discovery walk in the Vaux de Vire at 2:30 and 4:15 p.m., mission cabane 3/4, and various games. In the evening, a Gi Qong discovery workshop for the whole family from 5pm to 6pm and from 6pm to 7pm. Discover your inner mask from 6pm to 6:45pm. Play « La conversion d’Alceste de Courteline » from 8pm to 9pm (family show). Sweet and savory refreshments and refreshment stands on site. Possibility of picnic.

German : Cabanes d’été à Vire Normandie

Willkommen zur zweiten Ausgabe von Cabanes d’été! Animationen für die ganze Familie, gesellige Abende: Konzert, DJ-Set, Theater, Straßenkunst… Diesen Donnerstag gibt es ein Natur-Special, Vire côté fleuve (gegenüber dem Parc Lenormand). Nachmittags von 14 bis 18 Uhr: Ponyreiten, Tous au vert, eine temporäre Mediathek, Aquaperlen-Workshop, Schminkworkshop, große Gesellschaftsspiele, Entdeckungsspaziergang durch die Vaux de Vire um 14:30 und 16:15 Uhr, Mission Cabane 3/4, und verschiedene Spiele. Am Abend: Entdeckungsworkshop Gi Qong für die ganze Familie von 17 bis 18 Uhr und von 18 bis 19 Uhr. Entdecke deine innere Maske von 18:00 bis 18:45 Uhr. Theaterstück « La conversion d’Alceste de Courteline » von 20:00 bis 21:00 Uhr (Familienvorstellung). Süße und herzhafte Speisen und Getränke vor Ort. Möglichkeit zum Picknick.

Italiano :

Benvenuti alla seconda edizione di Cabanes d’été! Attività per tutta la famiglia, serate conviviali: concerti, DJ set, teatro, arte di strada… Questo giovedì, un evento naturale speciale, Vire côté fleuve (di fronte al Parc Lenormand). Nel pomeriggio, dalle 14.00 alle 18.00, scoprirete il mondo dei pony, Tous au vert, una mediateca effimera, un laboratorio di perle d’acqua, un laboratorio di trucco, grandi giochi da tavolo, una passeggiata alla scoperta dei Vaux de Vire alle 14.30 e alle 16.15, missione cabane 3/4 e giochi vari. La sera, laboratorio di scoperta del Gi Qong in famiglia dalle 17.00 alle 18.00 e dalle 18.00 alle 19.00. Scopri la tua maschera interiore dalle 18.00 alle 18.45. Spettacolo teatrale « La conversion d’Alceste de Courteline » dalle 20.00 alle 21.00 (spettacolo per famiglie). Cibo e bevande dolci e salate sul posto. Possibilità di picnic.

Espanol :

Bienvenidos a la segunda edición de Cabanes d’été! Actividades para toda la familia, veladas acogedoras: conciertos, DJ sets, teatro, artes de calle… Este jueves, una cita especial con la naturaleza, Vire côté fleuve (frente al Parque Lenormand). Por la tarde, de 14:00 a 18:00 h, descubra el mundo de los ponis, Tous au vert, una mediateca efímera, un taller de perlas acuáticas, un taller de maquillaje, magníficos juegos de mesa, un paseo de descubrimiento por los Vaux de Vire a las 14:30 y 16:15 h, misión cabane 3/4, y juegos variados. Por la tarde, taller familiar de descubrimiento del Gi Qong de 17.00 a 18.00 h y de 18.00 a 19.00 h. Descubra su máscara interior de 18.00 a 18.45 h. Obra de teatro « La conversion d’Alceste de Courteline » de 20:00 a 21:00 h (espectáculo familiar). Comida y refrescos dulces y salados in situ. Posibilidad de picnic.

L’événement Cabanes d’été à Vire Normandie Vire Normandie a été mis à jour le 2025-07-15 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie