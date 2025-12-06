Cabanes en Fête Andernos-les-Bains

Cabanes en Fête Andernos-les-Bains samedi 6 décembre 2025.

Cabanes en Fête

Port ostréicole Andernos-les-Bains Gironde

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-06

2025-12-06

Cabanes en Fête célèbre ses 15 ans cette année !

Les cabanes du port ostréicole d’Andernos-les-Bains, proposent des dégustations d’huîtres, de vin blanc de l’Entre-2-Mers et de tapas, et vous accueillent en présence d’un ostréiculteur ou d’un pêcheur, d’un viticulteur et d’un restaurateur.

Déambulations, bandas, chants marins, expositions d’artistes locaux, défilé de gréements anciens, feu d’artifice… sont également au programme de cette journée. .

Port ostréicole Andernos-les-Bains 33510 Gironde Nouvelle-Aquitaine

