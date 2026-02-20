CABANES ET ABRIS

Nohèdes Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:30:00

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

La réserve vous propose un atelier de créations de nichoirs ou d’abris pour les passereaux, les chauves souris et même les chouettes pour les plus téméraires. Sur réservation

.

Nohèdes 66500 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 10 32 32 55

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The reserve offers a workshop to create nesting boxes or shelters for passerines, bats and even owls for the more adventurous. Reservations required

L’événement CABANES ET ABRIS Nohèdes a été mis à jour le 2026-02-20 par OTI CONFLENT CANIGO