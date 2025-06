Cabanes et créations Nature au Parc des Gayeulles Parc des Gayeulles Rennes

Cabanes et créations Nature au Parc des Gayeulles Parc des Gayeulles Rennes 8 juillet – 26 août, certains mardis Ille-et-Vilaine

adhésion prix libre, sur inscription

Imaginons ensemble un Peuple des Bois dans la zone de cabanes libres

Mobilisons notre imaginaire et notre créativité pour inventer l’histoire de Peuple des bois modernes : cabanes, totem, chants et danse, accessoires (bijoux, parures, instruments de musique…) au parc des Gayeulles !

Retrouvons-nous au local convivial situé au RDC du 21 rue parmentier, porte côté jardin de l’Europe à 15h30 pour qu’on aille ensemble au site ou alors directement au parc des Gayeulles dans la zone de cabanes libre !

Début : 2025-07-08T16:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-26T19:00:00.000+02:00

0754358338 laloupioteandco@gmail.com

Parc des Gayeulles rue de fougères 35000 rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine