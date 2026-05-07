Cabanes ouvertes Cabane de Crambots Cabane de Crambots Bilhères

Bilhères

Cabanes ouvertes Cabane de Crambots

Cabane de Crambots Bénou Bilhères Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 08:00:00

fin : 2026-08-06 17:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Venez rencontrer les bergers et découvrir leur quotidien en estive.

Au programme découverte de la traite (pour les plus matinaux !), de la fabrication du fromage, du troupeau, de la faune et la flore des montagnes et bien sûr, dégustation et vente de fromage de brebis.

Accès Marche, 1h30 à 2h Coordonnées GPS 43.04093, -0.48442

Le midi Repas de la bergère sur réservation uniquement infos et résas par SMS 06 72 71 76 32. (20€ adulte, 12 € enfant de 12 ans) .

Cabane de Crambots Bénou Bilhères 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 72 71 76 32

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English : Cabanes ouvertes Cabane de Crambots

L’événement Cabanes ouvertes Cabane de Crambots Bilhères a été mis à jour le 2026-05-07 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées