Cabanès raconte Jean-François de Lapérouse Cabanès
Cabanès raconte Jean-François de Lapérouse Cabanès lundi 9 février 2026.
Cabanès raconte Jean-François de Lapérouse
Salle des fêtes Cabanès Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-02-09
fin : 2026-02-09
Date(s) :
2026-02-09
Avec Jérôme Valaret, conférence gratuite suivie d’un repas.
Le mystère Lapérouse D’Albi aux brumes de Tartarie itinéraire d’un enfant tarnais. .
Salle des fêtes Cabanès 12800 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
With Jérôme Valaret, free lecture followed by a meal.
L’événement Cabanès raconte Jean-François de Lapérouse Cabanès a été mis à jour le 2026-01-31 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)