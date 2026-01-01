CABANES WALDEN XIII THEATRE DU PAVE Toulouse

CABANES WALDEN XIII

THEATRE DU PAVE 34 Rue Maran Toulouse Haute-Garonne

Tarif : 11 – 11 – 21 EUR

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-17 21:50:00

2026-01-16

Tomas et Grace, un couple de jeunes entrepreneurs-winner, profitent d’une cabane où ils sont en vacances. Tous deux vont y vivre des expériences puissantes mais incompatibles.

En effet, si leur proximité soudaine avec la nature inspire à Tomas un business plan, elle bouleverse intimement Grace.

Au fur et à mesure de la révélation de Grace, son écart avec Tomas se creuse… jusqu’au point de non-retour qui explose finalement sur scène. 11 .

English :

Tomas and Grace, a young entrepreneur-winner couple, are enjoying their vacation at a cabin. Both are about to have powerful but incompatible experiences.

