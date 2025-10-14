Cabannes fait son cinéma Place du 8 mai 1945 Cabannes
Mardi 14 octobre 2025 à partir de 20h45. Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes Bouches-du-Rhône
Projection d’un film d’animation pour les enfants « Seul » au Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine.
Synopsis
Le navigateur Yves Parlier s’apprête à disputer l’Everest des Mers, le Vendée Globe. Il a une rage de vaincre à toute épreuve. Ce tour du Monde sans escale ni assistance est l’occasion rêvée de se hisser à la hauteur des héros de son enfance.
The Popcorn Shop par l’association Passion Jeunes Cabannes. .
Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 26 23 15 culture@mairie-cabannes.fr
English :
Cabannes goes to the movies.
German :
Cabannes macht sein Kino.
Italiano :
Cabannes va al cinema.
Espanol :
Cabannes va al cine.
