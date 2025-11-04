Cabannes fait son cinéma Place du 8 mai 1945 Cabannes
Mardi 4 novembre 2025 à partir de 20h45. Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes Bouches-du-Rhône
Projection du film « Un Coup de dés » au Centre Socio-Culturel Gabriel Chaîne.
Synopsis
Mathieu doit tout à son ami Vincent sa maison, son travail, et même de lui avoir sauvé la vie il y a dix ans. Ils forment, avec leurs compagnes, un quatuor inséparable, et vivent une vie sans nuage sur la côte d’Azur. Mais la loyauté de Mathieu est mise à l’épreuve lorsqu’il découvre que Vincent trompe sa femme.
The Popcorn Shop par l’association Passion Jeunes Cabannes. .
Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 26 23 15 culture@mairie-cabannes.fr
