Cabannes fait son cinéma Place du 8 mai 1945 Cabannes

Cabannes fait son cinéma

Mardi 10 février 2026 à partir de 20h45. Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes Bouches-du-Rhône

Projection du film Paternel au Centre Socio-Culturel Gabriel Chaîne.



Synopsis

Dans une petite ville du centre de la France, Simon est un prêtre dévoué à sa paroisse. Au cours d’une messe, Louise, qu’il n’a pas revue depuis son séminaire, refait surface. Elle lui présente Aloé, un garçon de 11 ans, dont il est le père. Cette nouvelle va le bouleverser et l’obliger à réfléchir s’il peut être bon prêtre pour ses fidèles et un bon père pour son enfant. Simon va tenter de convaincre les plus hautes instances de l’Église que sa vocation est compatible avec l’amour paternel.



The Popcorn Shop par l’association Passion Jeunes Cabannes. .

Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 26 23 15 culture@mairie-cabannes.fr

Cabannes goes to the movies.

