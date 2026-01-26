Cabannes fait son cinéma Place du 8 mai 1945 Cabannes

Cabannes fait son cinéma

Mercredi 18 février 2026 à partir de 14h. Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes Bouches-du-Rhône

Cabannes fait son cinéma.

Projection du film d’animation Croquette Le Chat merveilleux au Centre Socio-Culturel Gabriel Chaîne.



Synopsis

C’est bien connu, les chats ont plusieurs vies. Croquette vient de gâcher celle de trop et il ferait tout pour retrouver Rose, sa maîtresse adorée. On lui accorde une dernière chance, cependant une règle a changé. Croquette peut revenir, mais à un détail près désormais transformé en cheval, chien, perroquet ou poisson, l’aventure ne fait que commencer. .

Place du 8 mai 1945 Centre Socio-Culturel Gabriel Chaine Cabannes 13440 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 86 26 23 15 culture@mairie-cabannes.fr

