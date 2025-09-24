Cabaraï Édition YAHAY ! Le Makeda Marseille 5e Arrondissement

Du mercredi 24 au jeudi 25 septembre 2025 de 21h30 à 2h. Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

Le 24 septembre à partir de 21h30, on fait la rrrrroubla en famille, ami.e.s, ennemi.e.s, crush, ex ou avec ton/ta partenaire du Livret de famille.

CABARAÏ Marseille ÉDITION YA HAY !

Cabaraï Marseille revient à la rentrée avec l’édition YA HAY !





Au programme



le retour de nos DJ préférées LA LOUUVE et MYSTIQUE



notre drag queen résidente (et pas hésitante) QANDICHATTE



notre host la plus CHIC et choc de France LALLA AÏCHA



Et une nouvelle GUEST STAR KEEMI nous offrira un dance show Allah allah ! Spécialiste des danses nord africaines, de l’Histoire queer ta3na, son énergie est contagieuse et DEBORDEUZ



Prepariiiiwwwww le cardio, les tenues, les paillettes el kousti7at wella l’djebbates



ÇA VA CHAUFFER ET TRANSPIRER (w kayna la clim ;))



Comme d’habitude à Cabaraï, tous les status, les situationships, les passeports (ou non), les moods et les stayles sont bienvenus, dans le respect, l’amour, la gloire et la boteyyyy



Et comme à chaque édition, des surpriiizzzzz et une association marseillaise sera à l’honneur, à l’amour (et à soutenir ) .

Le Makeda 103 rue Ferrari Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

On September 24 from 9.30pm, we’re going rrrrroubla with family, friends, enemies, crushes, exes or your partner from the Livret de famille.

German :

Am 24. September ab 21:30 Uhr wird mit der Familie, Freunden, Feinden, Crush, Ex oder mit deinem Partner aus dem Familienbuch rrrrroubla gemacht.

Italiano :

Il 24 settembre, a partire dalle 21.30, si fa rrrrroubla con la famiglia, gli amici, i nemici, le cotte, gli ex o il partner del Livret de famille.

Espanol :

El 24 de septiembre a partir de las 21.30 h, nos vamos de rrrrroubla con la familia, los amigos, los enemigos, los enamorados, los ex o tu pareja del Livret de famille.

