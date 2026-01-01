Cabaret A Chanac, on s’asticote Chanac-les-Mines
Cabaret A Chanac, on s’asticote Chanac-les-Mines samedi 17 janvier 2026.
Cabaret A Chanac, on s’asticote
Salle Polyvalente Chanac-les-Mines Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17 2026-01-18 2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25
Cabaret à Chanac les Mines
La vérité est au fond du puits
Tarif 15€ Gratuit -12ans
Sur réservastion .
Salle Polyvalente Chanac-les-Mines 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 91 23 84
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Cabaret A Chanac, on s’asticote Chanac-les-Mines a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze