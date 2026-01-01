Cabaret A Chanac, on s’asticote

Salle Polyvalente Chanac-les-Mines Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17 2026-01-18 2026-01-23 2026-01-24 2026-01-25

Cabaret à Chanac les Mines

La vérité est au fond du puits

Tarif 15€ Gratuit -12ans

Sur réservastion .

Salle Polyvalente Chanac-les-Mines 19150 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 38 91 23 84

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Cabaret A Chanac, on s’asticote Chanac-les-Mines a été mis à jour le 2025-12-30 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze