CABARET ADELINE CHAUVIGNÉ & L’EEA

Espace Culturel SCELIA 28 Rue Didier Pironi Sargé-lès-le-Mans Sarthe

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:30:00

fin : 2026-05-29 22:00:00

Date(s) :

2026-05-29 2026-05-30

Tout au long de l’année, les élèves et les professeurs de l’Etablissement d’Enseignement Artistique ont partagé l’univers de la danseuse et chorégraphe Adeline CHAUVIGNÉ.

Cette dernière puise l’inspiration de ses différentes expériences vécues dans l’univers des grands cabarets

français. Le cadre et la configuration de la scène de l’Espace Culturel SCELIA lui ont inspiré de nombreux déplacements fluides et organiques avec en trame de fond, un hommage rendu aux grands personnages du Music-hall. Inspiré par la musique et le lieu, la chorégraphe a tissé chaque tableau avec la même exigence que celle des cabarets parisiens.

Entrez, entrez ! Bienvenue au cabaret ! Installez-vous confortablement ! Vibrez au grès des numéros qu’ils soient explosifs ou intimistes. Comédiens, danseurs et musiciens vous accompagnent tout au long de cette croisière artistique. .

English :

Throughout the year, students and teachers from the Etablissement d?Enseignement Artistique shared the world of dancer and choreographer Adeline CHAUVIGNÉ.

German :

Das ganze Jahr über haben die Schüler/innen und Lehrer/innen des Etablissement d’Enseignement Artistique die Welt der Tänzerin und Choreografin Adeline CHAUVIGNÉ geteilt.

Italiano :

Durante tutto l’anno, gli studenti e gli insegnanti dell’Etablissement d’Enseignement Artistique hanno condiviso il mondo della ballerina e coreografa Adeline CHAUVIGNÉ.

Espanol :

A lo largo del año, alumnos y profesores del Etablissement d’Enseignement Artistique han compartido el universo de la bailarina y coreógrafa Adeline CHAUVIGNÉ.

