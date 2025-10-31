Cabaret – Afro Queer Rising x Trésor : Halloween Edition Le Hasard Ludique Paris

De 20h à 23h, place au cabaret pour un show incandescent où chaque performance est un sortilège : danse, drag, effeuillage, aérien, poésie et musique vous transporteront dans une nuit où le monstrueux rime avec délicieux.

Puis, jusqu’à l’aube, Trésor Party prend le relais pour un club endiablé avec des dj sets déchaînés, des basses possédées et des apparitions d’un autre monde, entre vampires voguing et sorcières en transe.

Costumes extravagants, énergies folles, un Halloween pas comme les autres ! ✨

Les bénéfices de la soirée seront reversés à l’association CIVEN (Collectif Invisible Visible Être Noir·e) qui a pour but de promouvoir la reconnaissance de la culture sourde, de la préserver, de la valoriser et de la partager.

Line-up :

⭐Jaj Hope

Artiste non-binaire originaire de la Martinique, Jaj puise son inspiration à l’intersection des cultures caribéennes, des énergies queers, et de la spiritualité. Parmi ses talents, on compte la musique, le cabaret drag, la danse ainsi que les méditations poétiques. Jaj est également co-fondateurice de l’Afroqueer Rising.

⭐Aitua

Aitua est guitariste, arrangeur·euse, compositeurice, professeur·e. Son style musical est très varié, allant de la musique classique, à la musique jazz-afrobeat. En 2019, Aitua fonde le projet AfroClassical, un évènement de musique classique ayant le but de valoriser les compositeurices du XVIIIe siècle à aujourd’hui. Sous un format concert-conférence, Aitua arrange des morceaux de musique classique à la guitare de célèbres compositeur·ices noirs de l’histoire.

⭐Esther

Trapéziste et danseuse, ses éclats de mouvements fulgurants naissent dans le calme et la douceur. Elle vous embarque dans son univers suspendu.

⭐Kim Darlan

Kim Darlan est une auteure-compositrice-interprète et performeuse franco-américaine d’origine centrafricaine. Artiste pluridisciplinaire, elle mêle chant, danse et performances sensuelles inspirées du burlesque, affirmant un univers à la fois poétique, intense et engagé. Elle est également co-fondatrice d’Afro Queer Rising.

⭐Willow

Willow est un artiste aux multiples mediums : pole danse, poésie, chaînes…Son univers est marqué par les rituels et son expérience du travail du sexe. Willow vous fera vibrer grâce à sa poésie ses gestes

⭐Mama Haram

À travers son art, elle aborde la question des identités sous le colonialisme en mêlant politique et danse locale.

Et pour celles et ceux qui veulent faire la fête jusqu’au bout de la nuit, prenez vos places également pour le club de 23h à 05h !

Le 31 octobre, Le Hasard Ludique s’embrase pour une nuit où les frontières s’effacent entre cabaret, clubbing et célébration queer & afro. Afro Queer Rising, CIVEN et Trésor Party unissent leurs magies pour une expérience inédite :

Le vendredi 31 octobre 2025

de 20h00 à 05h00

payant

24,84 euros.

Tout public.

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

