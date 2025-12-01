Cabaret Aléatoire Et Omerta Présentent New Year Xxl Cabaret Aléatoire Marseille 3e Arrondissement

Cabaret Aléatoire Et Omerta Présentent New Year Xxl

Mercredi 31 décembre 2025 de 22h à 6h. Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 23.54 – 23.54 – 30 EUR

Début : 2025-12-31 22:00:00

fin : 2025-12-31 06:00:00

2025-12-31

Union des forces pour faire vibrer Marseille lors d’un nouvel an XXL à la Friche la Belle de Mai.

Prépare-toi à 8h de son non-stop, 2 scènes complémentaires et une scénographie inédite imaginée exclusivement pour cette nuit hors du temps.

Entre techno brute, hard techno explosive, hard trance euphorique, psy techno et tekno, l’expérience promet un voyage sonore total.



En parallèle

– Food trucks & stands

– Espaces immersifs et visuels conçus pour plonger dans l’univers OMERTA.



BIG LINE-UP prévu bientôt révélé .

Cabaret Aléatoire 41 rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 95 04 95 09 admin@cabaret-aleatoire.com

English :

Join forces to rock Marseille in the New Year at Friche la Belle de Mai.

Get ready for 8 hours of non-stop sound, 2 complementary stages and an original scenography designed exclusively for this timeless night.

German :

Mit vereinten Kräften wird Marseille bei einer XXL-Silvesterparty in der Friche la Belle de Mai zum Beben gebracht.

Bereite dich auf 8 Stunden Nonstop-Sound, zwei sich ergänzende Bühnen und eine völlig neue Szenografie vor, die exklusiv für diese Nacht außerhalb der Zeit entworfen wurde.

Italiano :

Unite le forze per far scatenare Marsiglia nel nuovo anno alla Friche la Belle de Mai.

Preparatevi a 8 ore di suono non-stop, a 2 palchi complementari e a una scenografia originale pensata esclusivamente per questa notte senza tempo.

Espanol :

Une tus fuerzas para hacer vibrar a Marsella en Año Nuevo en la Friche la Belle de Mai.

Prepárate para 8 horas de sonido ininterrumpido, 2 escenarios complementarios y una escenografía original diseñada exclusivamente para esta noche atemporal.

