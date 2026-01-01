Cabaret Amoroso Sancey
Cabaret Amoroso Sancey samedi 31 janvier 2026.
Cabaret Amoroso
12 Rue de Lattre de Tassigny Sancey Doubs
Début : 2026-01-31 20:00:00
fin : 2026-01-31 21:00:00
2026-01-31 2026-02-01
Ils reviennent pour la 3e fois à Sancey pour notre plus grand bonheur avec leur tout nouveau spectacle AMOROSO . Un moment magique de chant et de danse sublimé par des costumes dignes des plus grands cabarets! .
