Cabaret Amoroso

12 Rue de Lattre de Tassigny Sancey Doubs

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:00:00

fin : 2026-01-31 21:00:00

Date(s) :

2026-01-31 2026-02-01

Ils reviennent pour la 3e fois à Sancey pour notre plus grand bonheur avec leur tout nouveau spectacle AMOROSO . Un moment magique de chant et de danse sublimé par des costumes dignes des plus grands cabarets! .

12 Rue de Lattre de Tassigny Sancey 25430 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cabaret Amoroso

L’événement Cabaret Amoroso Sancey a été mis à jour le 2026-01-07 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS DE SANCEY BELLEHERBE