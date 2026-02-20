Espace-temps magique et singulier, le Cabaret Amour est une réponse poético-politique au monde qui nous entoure ! Un navire poétique sur lequel embarqué pour un voyage dans le care qui mêle différents univers et pratiques artistiques et nous invite à habiter le monde autrement. On se lève un matin en se disant que le monde va mal. Et que nous aussi.

Comment faire ? Quoi faire ? Pour que le monde aille mieux. À la proue, Lylybeth Merle, performeuse, poétesse et royale maîtresse de cérémonie, convie divers artistes, appartenant tant au slam et à la performance, qu’au burlesque et au drag, à créer une exploration où leurs pratiques se rencontrent.

Chaque édition du Cabaret Amour est ainsi implantée dans le réel, dans l’ici et maintenant, dans l’état du monde à cet instant T.

“En joie, résistons !” sera celle du 13 mars ! À vos rires, prèt.es ? Partez. Pour voguer le monde autrement, le Cabaret Amour est un sober event et vous propose de vivre une soirée sans alcool.

Le CWB|Paris vous invite à un Show Poétique avec Lylybeth Merle, Drag Couenne, Joli Younès, Joëlle Sambi entre lecture performée et performances artistiques !

Le vendredi 13 mars 2026

de 20h00 à 22h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-03-13T21:00:00+01:00

fin : 2026-03-13T23:30:00+01:00

Date(s) : 2026-03-13T20:00:00+02:00_2026-03-13T22:30:00+02:00

Centre Wallonie-Bruxelles 46 rue Quincampoix 75004 Paris

https://cwb.fr/agenda/nova-performances-le-generateur +33153019696 info@cwb.fr



Afficher la carte du lieu Centre Wallonie-Bruxelles et trouvez le meilleur itinéraire

