Cabaret Antidep’ #10 à la péniche Anako Péniche Anako Paris
Cabaret Antidep’ #10 à la péniche Anako Péniche Anako Paris vendredi 12 septembre 2025.
Le
monde est au bord de l’implosion, nous avons perdu le sens, la joie, et
la frustration nous immobilise, « dans ces vents contraires : comment
s’y prendre ? ». Bref : t’es en dep’. T’inquiète bichon, tes sublimes
pharmaciennes Daisy Ardant et Lapop Lexomil ont le traitement pour te
faire à nouveau hurler « You won’t break my soul ! You won’t breakmy
soul ! » avec leurs chansons et leurs numéros, elles viennent réveiller
l’arc-en-ciel d’émotions qui sommeille en toi. C’est une catharsis, une
purgation joyeuse pour exulter nos affects, imposer nos paradigmes et
accueillir ce nouveau monde merveilleux qu’on va construire ensemble, «
dans un monde où le plus beau reste à faire ». Tu vas crier, rire,
pleurer, danser, et à la fin tu auras la force de tabasser la morosité
qui collait à ta peau !
A chaque édition : 2
invité.e.s artistes queers les accompagnent sur scène. 1 édition tous
les 2 mois, à la Péniche Anako.
Les 2 divas et drag queens Daisy Ardant et Lapop Lexomil réarrangent de grandes chansons populaires ou undergrounds, de Barbara à Rihanna en passant par Booba.
Le vendredi 12 septembre 2025
de 20h00 à 02h00
payant Public adultes. A partir de 18 ans.
Péniche Anako 34 quai de la Loire 75019 Bassin de la Villette, face au 34 quai de la LoireParis
https://www.helloasso.com/associations/les-paillettes-n-y-sont-pour-rien/evenements/cabaret-antidep-10-12-09-2025