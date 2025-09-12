Cabaret Antidep’ #10 à la péniche Anako Péniche Anako Paris

Cabaret Antidep’ #10 à la péniche Anako Péniche Anako Paris vendredi 12 septembre 2025.

Le

monde est au bord de l’implosion, nous avons perdu le sens, la joie, et

la frustration nous immobilise, « dans ces vents contraires : comment

s’y prendre ? ». Bref : t’es en dep’. T’inquiète bichon, tes sublimes

pharmaciennes Daisy Ardant et Lapop Lexomil ont le traitement pour te

faire à nouveau hurler « You won’t break my soul ! You won’t breakmy

soul ! » avec leurs chansons et leurs numéros, elles viennent réveiller

l’arc-en-ciel d’émotions qui sommeille en toi. C’est une catharsis, une

purgation joyeuse pour exulter nos affects, imposer nos paradigmes et

accueillir ce nouveau monde merveilleux qu’on va construire ensemble, «

dans un monde où le plus beau reste à faire ». Tu vas crier, rire,

pleurer, danser, et à la fin tu auras la force de tabasser la morosité

qui collait à ta peau !

A chaque édition : 2

invité.e.s artistes queers les accompagnent sur scène. 1 édition tous

les 2 mois, à la Péniche Anako.

Les 2 divas et drag queens Daisy Ardant et Lapop Lexomil réarrangent de grandes chansons populaires ou undergrounds, de Barbara à Rihanna en passant par Booba.

Le vendredi 12 septembre 2025

de 20h00 à 02h00

payant Public adultes. A partir de 18 ans.

Péniche Anako 34 quai de la Loire 75019 Bassin de la Villette, face au 34 quai de la LoireParis

https://www.helloasso.com/associations/les-paillettes-n-y-sont-pour-rien/evenements/cabaret-antidep-10-12-09-2025