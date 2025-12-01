Cabaret Antidep’ #11 Péniche Anako Paris
Cabaret Antidep’ #11 Péniche Anako Paris mardi 16 décembre 2025.
Nos TROIS invitées de cette nouvelle édition sont:
– Lady Ricart, l’aristo’crade pianiste la plus barrée du game
– Mamari, l’alchimiste qui transforme la dep’ en rire, trop drôle pour mourir !
– Rita Kro, la fée des culs de bouteille de Beaujolais Nouveau
Le monde est au bord de l’implosion, nous avons perdu le sens, la joie, et la frustration nous immobilise, « dans ces vents contraires : comment s’y prendre ? ». Bref : t’es en dep’. T’inquiète bichon, tes sublimes pharmaciennes Daisy Ardant et Lapop Lexomil ont le traitement pour te faire à nouveau hurler « You won’t break my soul ! You won’t breakmy soul ! » avec leurs chansons et leurs numéros, elles viennent réveiller l’arc-en-ciel d’émotions qui sommeille en toi. C’est une catharsis, une purgation joyeuse pour exulter nos affects, imposer nos paradigmes et accueillir ce nouveau monde merveilleux qu’on va construire ensemble, « dans un monde où le plus beau reste à faire ». Tu vas crier, rire, pleurer, danser, et à la fin tu auras la force de tabasser la morosité qui collait à ta peau !
Daisy Ardant et Lapop Lexomil, deux divas, deux sœurs, « deux fauves, deux trous dans l’cerveau, poto » réarrangent de grandes chansons du répertoire populaire et underground de Barbara à Rihanna en passant par Booba. A chaque édition : 2 invité.e.s artistes queers les accompagnent sur scène. 1 édition tous les 2 mois, à la Péniche Anako.
Le Cabaret Antidep’ c’est 2h de show avec entracte suivi d’un dancefloor
Le mardi 16 décembre 2025
de 19h30 à 23h59
payant Public adultes.
Péniche Anako 34 quai de la Loire 75019 Paris
https://www.helloasso.com/associations/les-paillettes-n-y-sont-pour-rien/evenements/cabaret-antidep-11-16-12-2025