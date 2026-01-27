CABARET AQUATIQUE Spécial Saint Valentin Le Théâtre de l’enchanteur Amathay-Vésigneux

CABARET AQUATIQUE Spécial Saint Valentin

Le Théâtre de l’enchanteur 8B Grande Rue Amathay-Vésigneux Doubs

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif enfant

Début : 2026-02-21 20:30:00

fin : 2026-02-21 21:45:00

2026-02-21

Pour la Saint-Valentin, le Théâtre de l’Enchanteur vous invite à larguer les amarres.

La scène est entièrement recouverte par un bassin d’eau deux personnages attachants embarquent le public dans une histoire de marins drôle, magique et profondément touchante.

Chants envoûtants, harpe cristalline, tours de magie, bulles de savon et romance intemporelle composent ce voyage émotionnel à partager à deux… ou plus.

Après le beau succès de La Boîte à musique (en)chantée l’an dernier, Clotilde Moulin et Théo Lanatrix reviennent avec une nouvelle création pleine de charme. .

Le Théâtre de l’enchanteur 8B Grande Rue Amathay-Vésigneux 25330 Doubs Bourgogne-Franche-Comté theatre.lenchanteur@gmail.com

