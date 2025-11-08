Cabaret artistique Villognon
Cabaret artistique Villognon samedi 8 novembre 2025.
Cabaret artistique
Salle des fêtes Villognon Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-08
2025-11-08
Animé par l’ancien chanteur du groupe Etna M. Goyaud Philippe
.
Salle des fêtes Villognon 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 42 63 06
English :
Hosted by the former lead singer of Etna: Mr Goyaud Philippe
German :
Moderation durch den ehemaligen Sänger der Gruppe Etna: M. Goyaud Philippe
Italiano :
Ospite l’ex cantante del gruppo Etna: Goyaud Philippe
Espanol :
Presentado por el antiguo vocalista del grupo Etna: Sr. Goyaud Philippe
