Cabaret artistique Villognon

Cabaret artistique

Salle des fêtes Villognon Charente

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-08

Date(s) :

2025-11-08

Animé par l’ancien chanteur du groupe Etna M. Goyaud Philippe

.

Salle des fêtes Villognon 16230 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 15 42 63 06

English :

Hosted by the former lead singer of Etna: Mr Goyaud Philippe

German :

Moderation durch den ehemaligen Sänger der Gruppe Etna: M. Goyaud Philippe

Italiano :

Ospite l’ex cantante del gruppo Etna: Goyaud Philippe

Espanol :

Presentado por el antiguo vocalista del grupo Etna: Sr. Goyaud Philippe

