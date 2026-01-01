Cabaret Burlesk La Halle Centre culturel et touristique Étain

Cabaret Burlesk

La Halle Centre culturel et touristique 2 Rue des Casernes Étain Meuse

Tarif : – – EUR

Début : Samedi Samedi 2026-01-24 20:30:00

fin : 2026-01-24

2026-01-24

Le Burlesk Show, un cabaret burlesque effervescent où l’humour, l’espièglerie et la coquetterie se mêlent pour un cocktail euphorisant !

Trois Demoiselles pétillantes revisitent les codes du cabaret avec audace et générosité, entre effeuillage et éclats de rire.

Un spectacle décalé et festif qui vous emporte dans un tourbillon de performances explosives et de bonne humeur contagieuse.Adultes

La Halle Centre culturel et touristique 2 Rue des Casernes Étain 55400 Meuse Grand Est +33 3 29 87 20 80 contact@la-halle-etain.com

English :

Le Burlesk Show, an effervescent burlesque cabaret where humor, mischief and coquetry combine for a euphoric cocktail!

Three sparkling Demoiselles revisit the codes of cabaret with audacity and generosity, between stripping and bursts of laughter.

An offbeat, festive show that sweeps you away in a whirlwind of explosive performances and infectious good humor.

