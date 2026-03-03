Cabaret Burlèsque Glanges

Cabaret Burlèsque

Salle des fêtes Glanges Haute-Vienne

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Le comité des fêtes propose Cabaret Burlesque à Glanges

Une soirée spectacle qui promet éclats de rire, élégance et surprises

Le temps d’une soirée, la salle des fêtes de Glanges se transforme en véritable cabaret… Lumières scintillantes, ambiance feutrée, costumes flamboyants laissez-vous emporter dans l’univers glamour et décalé du Cabaret Burlesque.

Un repas-spectacle haut en couleurs

Installez-vous confortablement, savourez votre dîner et profitez d’un spectacle rythmé, audacieux et plein d’humour. Entre performances artistiques, effeuillages élégants et clins d’œil malicieux, la soirée s’annonce pétillante et inoubliable.

Une idée de sortie originale entre amis, en couple ou en groupe pour célébrer le printemps dans une ambiance festive et conviviale. .

Salle des fêtes Glanges 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 48 03 41

