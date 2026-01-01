Cabaret burlesque Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy
Cabaret burlesque Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy dimanche 11 janvier 2026.
Cabaret burlesque
Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire
Tarif : 14 – 14 – 14 EUR
Début : 2026-01-11 15:00:00
fin : 2026-01-11 15:00:00
2026-01-11
Cabaret burlesque 100% féminin, 100% vivifiant, 100% désopilant de carton jaune par la compagnie Mine de rien.
Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes
100% feminine, 100% invigorating, 100% hilarious carton jaune burlesque cabaret by the Mine de rien company.
