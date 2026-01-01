Cabaret burlesque Salle Le Calibert Mazet-Saint-Voy

Cabaret burlesque

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy Haute-Loire

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 15:00:00

fin : 2026-01-11 15:00:00

Date(s) :

2026-01-11

Cabaret burlesque 100% féminin, 100% vivifiant, 100% désopilant de carton jaune par la compagnie Mine de rien.

.

Salle Le Calibert Chemin du Bruas Mazet-Saint-Voy 43520 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 59 71 56

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

100% feminine, 100% invigorating, 100% hilarious carton jaune burlesque cabaret by the Mine de rien company.

L’événement Cabaret burlesque Mazet-Saint-Voy a été mis à jour le 2026-01-06 par Office de Tourisme du Haut-Lignon