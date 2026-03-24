Cabaret burlesque Pardies

Cabaret burlesque Salle des fêtes Pardies 2026-03-28

Cabaret burlesque Pardies samedi 28 mars 2026.

Cabaret burlesque

Salle des fêtes Pardies Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28

Date(s) :
2026-03-28

La troupe revisite des comédies musicales, propose des parodies de sketchs, chante, danse…   .

Salle des fêtes Pardies 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 52 89 47 

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English : Cabaret burlesque

L’événement Cabaret burlesque Pardies a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Coeur de Béarn