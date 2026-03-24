Cabaret burlesque Pardies
Cabaret burlesque Pardies samedi 28 mars 2026.
Cabaret burlesque
Salle des fêtes Pardies Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
La troupe revisite des comédies musicales, propose des parodies de sketchs, chante, danse… .
Salle des fêtes Pardies 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 52 89 47
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English : Cabaret burlesque
L’événement Cabaret burlesque Pardies a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Coeur de Béarn