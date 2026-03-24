Cabaret burlesque

Salle des fêtes Pardies Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

La troupe revisite des comédies musicales, propose des parodies de sketchs, chante, danse… .

Salle des fêtes Pardies 64150 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 07 52 89 47

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English : Cabaret burlesque

L’événement Cabaret burlesque Pardies a été mis à jour le 2026-03-21 par OT Coeur de Béarn