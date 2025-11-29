Cabaret Canaille | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand
Cabaret Canaille | Comédie des Volcans Comédie des Volcans Clermont-Ferrand samedi 29 novembre 2025.
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Tarif : 25 – 25 – 25 EUR
Début : 2025-11-29 20:30:00
fin : 2025-11-29 22:00:00
2025-11-29
Venez voir le Cabaret Canaille à la Comédie des Volcans à Clermont-Ferrand
Comédie des Volcans 15 boulevard Louis-Chartoire Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 81 74 07 51 hello@comediedesvolcans.fr
English :
Come and see Cabaret Canaille at the Comédie des Volcans in Clermont-Ferrand
German :
Besuchen Sie das Cabaret Canaille in der Comédie des Volcans in Clermont-Ferrand
Italiano :
Vieni a vedere il Cabaret Canaille alla Comédie des Volcans di Clermont-Ferrand
Espanol :
Venga a ver el Cabaret Canaille en la Comédie des Volcans de Clermont-Ferrand
L’événement Cabaret Canaille | Comédie des Volcans Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-10-21 par Clermont Auvergne Volcans