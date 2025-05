Cabaret Canaille – Haguenau, 27 mai 2025 20:30, Haguenau.

Bas-Rhin

Cabaret Canaille 1 Place du Maire Guntz Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-05-27 20:30:00

fin : 2025-05-27 21:45:00

Date(s) :

2025-05-27

La troupe du Cabaret Burlesque de Valentina del Pearls a arrêté sa machine à voyager dans le temps dans les années 1920 à 1940 pour raconter avec fantaisie l’âge d’or du burlesque américain et de ses effeuilleuses érigées au rang de star. Derrière les plumes et les paillettes, c’est aussi l’histoire d’une désobéissance féminine ; ou comment les lois de la prohibition, la censure et surtout les moyens de la contourner, façonnèrent cet ancêtre du strip-tease élevé au rang d’art.

1 Place du Maire Guntz

Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est relais.culturel@agglo-haguenau.fr

English :

Valentina del Pearls?s Cabaret Burlesque troupe has stopped its time machine in the 1920s to 1940s to tell a whimsical tale of the golden age of American burlesque and its star-studded strippers. Behind the feathers and sequins, it’s also the story of feminine disobedience; or how Prohibition laws, censorship and, above all, the means of circumventing them, shaped this ancestor of striptease elevated to the rank of art.

German :

Das Ensemble von Valentina del Pearls’ Burlesque Cabaret hat seine Zeitmaschine in den 1920er bis 1940er Jahren angehalten, um mit Fantasie das goldene Zeitalter der amerikanischen Burlesque und ihrer zu Stars aufgestiegenen Stripperinnen zu erzählen. Hinter Federn und Glitzer ist es auch die Geschichte eines weiblichen Ungehorsams; oder wie die Gesetze der Prohibition, die Zensur und vor allem die Mittel, sie zu umgehen, diesen Vorläufer des Striptease, der in den Rang einer Kunstform erhoben wurde, formten.

Italiano :

La compagnia Cabaret Burlesque di Valentina del Pearls ha fermato la sua macchina del tempo negli anni ’20 e ’40 per raccontare una storia stravagante dell’epoca d’oro del burlesque americano e dei suoi spogliarelli a stelle e strisce. Dietro le piume e i lustrini, è anche la storia della disobbedienza femminile, ovvero di come le leggi del proibizionismo, la censura e, soprattutto, i mezzi per aggirarle, abbiano plasmato questo antenato dello striptease elevato al rango di arte.

Espanol :

La compañía Cabaret Burlesque de Valentina del Pearls ha detenido su máquina del tiempo en las décadas de 1920 y 1940 para contar una caprichosa historia de la edad de oro del burlesque americano y de sus strippers repletas de estrellas. Detrás de las plumas y las lentejuelas, es también la historia de la desobediencia femenina, o de cómo las leyes de la Prohibición, la censura y, sobre todo, los medios para burlarlas, dieron forma a este antepasado del striptease elevado a la categoría de arte.

