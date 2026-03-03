Cabaret Chansons monstres Manège, scène nationale Reims Reims

Cabaret Chansons monstres

Manège, scène nationale Reims 2 Boulevard du Général Leclerc Reims Marne

Tarif : 12 – 12 – EUR

Tarif Groupe

Tarif groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:00:00

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-03 2026-04-04

Tout public

Pour célébrer les vingt-cinq ans ans de Monsieur K., Jérôme Marin égrène ses Chansons Monstres, les siennes et celles qu’on lui a offertes, dans un nouveau récital en forme de cabaret. Entouré de nombreux artistes, il offre un tour de chant tragique et drôle, insolent et piquant, toujours aussi indiscipliné…

Artiste associé au Manège, Jérôme Marin a créé sa première compagnie de théâtre, la Compagnie de l’Eau qui dort, en 1997, avec déjà un net penchant pour le cabaret.

De son envie de chanter naît en 2001 le personnage de Monsieur K. qui fait ses premières armes avec le répertoire de Kurt Weill avant d’interpréter ses propres chansons dont Jérôme Marin signe la plupart des textes. Seul ou en collectif, il chante son histoire, sa déchéance, ses espoirs, avec un humour jubilatoire et salvateur. Aujourd’hui, Monsieur K. célèbre ses 25 ans. Dans la veine du cabaret Le Secret, K. Und ou encore La Barbichette, Jérôme Marin invite de fidèles complices, chanteurs et chanteuses, performers et performeuses, à venir fêter l’événement sur scène. Au cœur de ces Chansons monstres, Monsieur K., accompagné de Monsieur Anna Petrovna au piano et Frédéric Chopine à l’accordéon, vous convie à le suivre sur les sentiers misérables de la gloire déchue, où l’on rit de bon cœur les soirs d’excès et de mauvais vin. Ses chansons aussi tristes et radieuses que parodiques et sentimentales disent la vie brève, l’espérance chaotique, les amours délétères… vingt-cinq ans donc et une invitation à faire cabaret dans une tendre sauvagerie, un univers incisif et flamboyant, où le public ne sera pas que simple spectateur?!

D’après des chansons de Jérôme Marin, Olivier Mouginot, Anouck Hilbey, Olivier Py

Sur des musiques d’Antoine Bernollin, Fred Ferrand, Jean-Yves Rivaud, Nicolas Gabet, Nicolas Grellier, Mélanie Nkongue, Valérian Renault, AuDen, Robi

Chant Monsieur K. (Jérôme Marin)

Piano M. Anna Petrovna (Antoine Bernollin)

Accordéon Frédéric Chopine (Fred Ferrand)

Avec Jonathan Capdevielle, Jeanne Plante, Sarah Olivier .

Manège, scène nationale Reims 2 Boulevard du Général Leclerc Reims 51100 Marne Grand Est

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cabaret Chansons monstres

L’événement Cabaret Chansons monstres Reims a été mis à jour le 2026-03-03 par ADT de la Marne