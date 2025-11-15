Cabaret Cirque Collectif No Mad ASSOCIATION LA PALENE Rouillac
Cabaret Cirque Collectif No Mad
Samedi 15 novembre à 19h30 au Vingt-Sept à Rouillac
ASSOCIATION LA PALENE 139 Boulevard d’Encamp Centre culturel Le Vingt-Sept Rouillac 16170 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 96 80 38
English :
Cabaret Cirque ? Collectif No Mad
Saturday, November 15, 7.30pm at Le Vingt-Sept, Rouillac
German :
Kabarett Zirkus ? Kollektiv No Mad
Samstag, 15. November um 19:30 Uhr im Vingt-Sept in Rouillac
Italiano :
Cabaret Cirque ? Collectif No Mad
Sabato 15 novembre alle 19.30 presso Le Vingt-Sept a Rouillac
Espanol :
Cabaret Cirque ? Colectivo No Mad
Sábado 15 de noviembre a las 19.30 h en Le Vingt-Sept de Rouillac
