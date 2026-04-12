Cabaret cirque Square Auguste Renoir paris

Spectacle de Cirque en plein air – Square Auguste Renoir

Rendez-vous le 17 avril à 16h30

Gratuit | Tout public

L’association SHAM Spectacles vous invite à une parenthèse enchantée au Square Auguste Renoir (75014), juste à côté des écoles Alain Fournier.

Venez découvrir un spectacle de cirque rythmé et haut en couleur, spécialement conçu pour les petits et les grands. Sous la houlette de notre facétieux Mr ou Mme Loyal, laissez-vous transporter par 5 numéros de cirque spectaculaires et poétiques.

Au programme :

L’événement : 5 numéros variés présentés par des artistes passionnés.

5 numéros variés présentés par des artistes passionnés. Le confort : Des gradins sont installés sur place pour vous accueillir dès 16h30.

Des gradins sont installés sur place pour vous accueillir dès 16h30. La durée : Environ 1 heure de spectacle (jusqu’à 17h30).

Infos pratiques :

Lieu : Square Auguste Renoir, 75014 Paris.

Square Auguste Renoir, 75014 Paris. Tarif : Accès libre et gratuit.

Accès libre et gratuit. Public : Idéal pour les familles et les enfants à la sortie de l’école !

Venez nombreux partager ce moment de fête et de convivialité au cœur du 14ème !

SHAM Spectacles vous invite à découvrir un cabaret cirque gratuit au cœur du square Auguste Renoir, un spectacle d’une heure en plein air où s’enchaînent des numéros incroyables pour émerveiller petits et grands !

Le vendredi 17 avril 2026

de 16h30 à 17h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-04-17T19:30:00+02:00

fin : 2026-04-17T20:30:00+02:00

Date(s) : 2026-04-17T16:30:00+02:00_2026-04-17T17:30:00+02:00

Square Auguste Renoir Square Auguste Renoir 75014 paris

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