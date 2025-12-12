CABARET CLANDESTIN – LA LUNA NEGRA Bayonne

CABARET CLANDESTIN Début : 2026-03-21 à 20:30. Tarif : – euros.

En maitresse de cérémonie rebelle et lumineuse, Sarah Lazerges lance le show d’un cabaret porte-voix des destins de migrants. Dans une performance vibrante et électrique, à l’esthétique punk, numéros et chansons issues du cabaret berlinois, du music-hall américain et du café-concert français disent en creux l’exil et l’immigration. En duo avec Magali Delvaux, au piano, elle interprète de multiples personnages dans un espace mobile au service de l’essentiel – représentation symbolique de ceux qui partent en laissant tout derrière eux. Un spectacle qui porte en chansons la voie des immigrés FRANCE 3Mesdames et Messieurs, prenez place à l’écoute de la musique d’un monde qui se rêve meilleur.Avec Sarah Lazerges accompagnée au piano par Magali Delvaux ou Éléonore SandronLivret de Sarah LazergesDurée : 1H20Tout Public

LA LUNA NEGRA 7, RUE DES AUGUSTINS 64100 Bayonne 64