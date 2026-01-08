Cabaret Clandestin Saint-Mariens

Cabaret Clandestin

Le Bourg Saint-Mariens Gironde

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-17

2026-01-17 2026-01-18

Le spectacle immersif où rien n’est jamais ce qu’il paraît. Et si, le temps d’une soirée, vous poussiez la porte d’un cabaret clandestin des années 20 ? Fumée, jazz, lumières tamisées … et un secret qui couve sous les paillettes. Au cœur de cette nuit trouble, des personnages hauts en couleur — artistes, patrons, diva, danseuses, aristocrate mystérieuse — se retrouvent en huit clos. Un cri. Du sang. Les portes claquent… Et l’enquête commence. Entre théâtre immersif, danse cabaret et vaudeville noir, Cabaret Clandestin vous entraîne dans un jeu de mensonges, de vérités déguisées, de confessions et de révélations inattendues. Chacun a quelque chose à cacher. Et vous ? Que verrez-vous que les autres ne voient pas ?

Un spectacle vivant, rythmé, drôle et émouvant, où le public devient le témoin privilégié d’une intrigue qui oscille entre mystère, humour, passion et drame. .

Le Bourg Saint-Mariens 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine

English : Cabaret Clandestin

