CABARET CLOWN

Rue Notre Dame Mende Lozère

Tarif : 3 – 3 – 5 EUR

Demi-journée

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

La Cie Un, deux, trois… Soleils présente son Cabaret clown, !

Tarif libre .

Rue Notre Dame Mende 48000 Lozère Occitanie +33 6 60 43 64 77 cieundeuxtroissoleils@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement CABARET CLOWN Mende a été mis à jour le 2026-03-06 par Conseil Départemental