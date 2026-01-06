Cabaret Clownesque et autres Sérosités Tryd’Art Romans-sur-Isère

Cabaret Clownesque et autres Sérosités

Tryd’Art 10 rue Bonnevaux Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 17:00:00

fin : 2026-02-01 18:30:00

Date(s) :

2026-02-01

Venez nombreux pour découvrir le cabaret clownesque et autres sérosités de la compagnie L’envol de la Baleine au cours d’un voyage au cœur de bulles poétiques…

.

Tryd’Art 10 rue Bonnevaux Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 88 18 00 trydart@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come one, come all to discover the clown cabaret and other serosities of the L’envol de la Baleine company on a journey through poetic bubbles…

L’événement Cabaret Clownesque et autres Sérosités Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-01-06 par Valence Romans Tourisme