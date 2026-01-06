Cabaret Clownesque et autres Sérosités Tryd’Art Romans-sur-Isère
Cabaret Clownesque et autres Sérosités
Tryd’Art 10 rue Bonnevaux Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Date : 
Début : 2026-02-01 17:00:00
fin : 2026-02-01 18:30:00
Début : 2026-02-01 17:00:00
fin : 2026-02-01 18:30:00
Date(s) :
2026-02-01
Venez nombreux pour découvrir le cabaret clownesque et autres sérosités de la compagnie L’envol de la Baleine au cours d’un voyage au cœur de bulles poétiques…
.
Tryd’Art 10 rue Bonnevaux Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 80 88 18 00 trydart@orange.fr
English :
Come one, come all to discover the clown cabaret and other serosities of the L’envol de la Baleine company on a journey through poetic bubbles…
