Cabaret cocktail Melodic Salle des fêtes de Beliet Belin-Béliet

Salle des fêtes de Beliet 6 Place des Frères Estreme Belin-Béliet Gironde

Tarif : – – 5 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

2025-12-13

Le samedi 13 décembre à 20h30, retrouvez-nous pour un cabaret-cocktail haut en couleurs une soirée de 2h30 de spectacles et de surprises à partager en famille ou entre amis !

Cette soirée est organisée au profit de l’association “Les Amis du Graoux”, qui œuvre pour les animaux maltraités et abandonnés.

Salle des fêtes de Beliet

6 place des Frères Estrémé

Réservation obligatoire au 07 76 43 56 05.

Venez nombreux soutenir une belle cause tout en passant un moment festif et convivial ! .

+33 7 76 43 56 05

