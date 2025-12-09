Cabaret cocktail Melodic Salle des fêtes de Beliet Belin-Béliet
samedi 13 décembre 2025
Cabaret cocktail Melodic
Salle des fêtes de Beliet 6 Place des Frères Estreme Belin-Béliet Gironde
Tarif : – – 5 EUR
Tarif réduit
2025-12-13
2025-12-13
2025-12-13
Le samedi 13 décembre à 20h30, retrouvez-nous pour un cabaret-cocktail haut en couleurs une soirée de 2h30 de spectacles et de surprises à partager en famille ou entre amis !
Cette soirée est organisée au profit de l’association “Les Amis du Graoux”, qui œuvre pour les animaux maltraités et abandonnés.
Réservation obligatoire au 07 76 43 56 05.
Venez nombreux soutenir une belle cause tout en passant un moment festif et convivial ! .
