Cabaret Compagnie Zig et Zag Au café théâtre Le Off Lannemezan

Cabaret Compagnie Zig et Zag Au café théâtre Le Off Lannemezan vendredi 5 décembre 2025.

Cabaret Compagnie Zig et Zag

Au café théâtre Le Off 518 rue du 8 Mai 1945 Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 20:00:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

La compagnie Zig et Zag souffle ses 20 bougies et célèbre en même temps la première année du Off comme il se doit avec un cabaret plein de surprises, de rires et de musique !

Au programme un cocktail détonnant où l’humour clownesque flirte avec le burlesque pétillant, relevé d’une bonne dose de folie. Ajoutez à cela des chansons jazz interprétées en live par la voix exceptionnelle de Fanny Égéa, et vous obtenez une soirée unique, festive et généreuse.

Un véritable feu d’artifice d’énergie et de fantaisie pour marquer l’événement, réunir les spectateurs autour de l’esprit du Off, et partager un grand moment de convivialité.

Venez souffler les bougies avec nous et laisser la magie du cabaret opérer !

Plein tarif 15€ / Tarif réduit 13€. Ouverture des portes à 19h.

Réservation fortement conseillée sur le site internet www.le-off.com bien par téléphone au 06 62 20 18 66 .

Au café théâtre Le Off 518 rue du 8 Mai 1945 Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 62 20 18 66

English :

The Zig et Zag company is celebrating its 20th anniversary and the Off’s first year in style: with a cabaret full of surprises, laughter and music!

On the program: an explosive cocktail where clownish humor flirts with sparkling burlesque, spiced up with a healthy dose of madness. Add to this jazz songs performed live by the exceptional voice of Fanny Égéa, and you have a unique, festive and generous evening.

A veritable firework display of energy and fantasy to mark the event, unite spectators around the spirit of Off, and share a great moment of conviviality.

Come and blow out the candles with us, and let the magic of cabaret work its magic!

German :

Die Kompanie Zig et Zag bläst ihre 20 Kerzen aus und feiert gleichzeitig das erste Jahr des Off, wie es sich gehört: mit einem Kabarett voller Überraschungen, Lachen und Musik!

Auf dem Programm steht ein explosiver Cocktail, in dem clownesker Humor mit spritzigem Burlesque flirtet und mit einer gehörigen Portion Verrücktheit gewürzt wird. Dazu kommen Jazzsongs, die von Fanny Égéas außergewöhnlicher Stimme live interpretiert werden, und schon haben Sie einen einzigartigen, festlichen und großzügigen Abend.

Ein wahres Feuerwerk an Energie und Phantasie, um das Ereignis zu markieren, die Zuschauer um den Geist des Off zu versammeln und einen großen Moment der Geselligkeit zu teilen.

Blasen Sie mit uns die Kerzen aus und lassen Sie die Magie des Kabaretts auf sich wirken!

Italiano :

La compagnia Zig et Zag festeggia il suo 20° anniversario e il primo anno dell’Off in grande stile: con un cabaret pieno di sorprese, risate e musica!

In programma: un cocktail esplosivo di umorismo clownesco, burlesque frizzante e una sana dose di follia. Se a ciò si aggiungono le canzoni jazz eseguite dal vivo dall’eccezionale voce di Fanny Égéa, si ottiene una serata unica, festosa e generosa.

Un vero e proprio fuoco d’artificio di energia ed estrosità per segnare l’evento, riunire il pubblico nello spirito dell’Off e condividere un grande momento di convivialità.

Venite a spegnere le candeline con noi e lasciate che la magia del cabaret faccia il suo effetto!

Espanol :

La compañía Zig et Zag celebra su 20 aniversario y el primer año del Off por todo lo alto: ¡con un cabaret lleno de sorpresas, risas y música!

En el programa: un cóctel explosivo de humor clownesco, burlesque chispeante y una buena dosis de locura. Añada a todo ello canciones de jazz interpretadas en directo por la excepcional voz de Fanny Égéa, y tendrá una velada única, festiva y generosa.

Un auténtico castillo de fuegos artificiales de energía y capricho para marcar el acontecimiento, reunir al público en el espíritu del Off y compartir un gran momento de convivencia.

Venga a soplar las velas con nosotros y deje que la magia del cabaret haga de las suyas

L’événement Cabaret Compagnie Zig et Zag Lannemezan a été mis à jour le 2025-09-02 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65