Cabaret Concert à Arsac

Arsac Gironde

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-11-15

Basher’z est un groupe de Soul & Reggae à Bordeaux ! Spécialiste des classiques Jamaïcains mais aussi des adaptations en Reggae de morceaux Pop, Soul, Rock, Basher’z vous fera découvrir sa musique avec plus de 300 tubes au répertoire !

Quelques artistes Reggae repris dans le répertoire Bob Marley, Toots and the Maytals, UB40, The Gladiators, Peter Tosh, Israel Vibration, Big Mountain mais aussi des artistes Pop tels que The Temptations, Ace of Base, Prince, Michael Jackson, Maxime le Forestier, Gorillaz, Lily Allen, etc.

Que de bonnes vibes à ne pas rater en live ! .

Arsac 33460 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 50 40 15 95

English : Cabaret Concert à Arsac

German : Cabaret Concert à Arsac

Italiano :

Espanol : Cabaret Concert à Arsac

L’événement Cabaret Concert à Arsac Arsac a été mis à jour le 2025-10-27 par Margaux Médoc Tourisme