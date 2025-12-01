Cabaret concert avec Radio Cadillac Pirou
Cabaret concert avec Radio Cadillac Pirou vendredi 12 décembre 2025.
Cabaret concert avec Radio Cadillac
salle guillon le pont Pirou Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-12 20:30:00
fin : 2025-12-12 22:30:00
Date(s) :
2025-12-12
Venez swinguer avec le trio Radio Cadillac!
Richard, Huggy et Jacques sont 3 musiciens, 3 chanteurs qui arrangent les musiques des années 30 à 60 à leur goût pour faire vivre des morceaux des grands noms de la chanson allant de Ella Fitzgerald à Oasis !
Un trio qui ne manque pas d’humour et qui adore jouer avec les mots autant qu’avec les instruments. .
salle guillon le pont Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 79 85 80 62 aetmcanu@orange.fr
English : Cabaret concert avec Radio Cadillac
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Cabaret concert avec Radio Cadillac Pirou a été mis à jour le 2025-11-20 par Côte Ouest Centre Manche