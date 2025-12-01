Cabaret concert avec Radio Cadillac Pirou

Cabaret concert avec Radio Cadillac

salle guillon le pont Pirou Manche

Début : 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12 22:30:00

2025-12-12

Venez swinguer avec le trio Radio Cadillac!

Richard, Huggy et Jacques sont 3 musiciens, 3 chanteurs qui arrangent les musiques des années 30 à 60 à leur goût pour faire vivre des morceaux des grands noms de la chanson allant de Ella Fitzgerald à Oasis !

Un trio qui ne manque pas d’humour et qui adore jouer avec les mots autant qu’avec les instruments. .

salle guillon le pont Pirou 50770 Manche Normandie +33 6 79 85 80 62 aetmcanu@orange.fr

