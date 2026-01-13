Cabaret Concert Love Love Love Salle des fêtes Les Andelys
Cabaret Concert Love Love Love Salle des fêtes Les Andelys vendredi 20 février 2026.
Cabaret Concert Love Love Love
Salle des fêtes 28 avenue du Général de Gaulle Les Andelys Eure
Début : 2026-02-20 20:30:00
fin : 2026-02-20
2026-02-20
1965-1975 10 années riches en Pop Culture, en renouveau musical, tubes et morceaux légendaires.
C’est l’occasion de replonger dans cette époque, dans cette grande vague de liberté et de reprendre ensemble une série de titres et de duos qui chantent l’amour évidemment ! .
Salle des fêtes 28 avenue du Général de Gaulle Les Andelys 27700 Eure Normandie
