Début : 2025-05-23 19:30:00

fin : 2025-05-23

2025-05-23

Traditionnel Cabaret-concert du Plessix-Balisson.

Au programme cette année ambiance irlandaise.

Le duo rennais Planxty Felix composé de Marianne (chant et violon) et de Florian (guitare) viendront nous interpréter leur répertoire de polkas endiablées, ballades et chansons joyeuses.

Ouverture des portes à 19h.

Places limitées.

Réservations obligatoire auprès de la Médiathèque. .

Salle des fêtes Plessix Balisson

Beaussais-sur-Mer 22650 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 88 60 68

