Cabaret Contemporain La Gaité Lyrique Paris
Cabaret Contemporain La Gaité Lyrique Paris samedi 13 décembre 2025.
Cabaret Contemporain Samedi 13 décembre, 22h00 La Gaité Lyrique Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-12-13T22:00:00 – 2025-12-13T22:45:00
Fin : 2025-12-13T22:00:00 – 2025-12-13T22:45:00
Le Cabaret Contemporain est conventionné par la DRAC Ile-de-France en 2024-2025
La Gaité Lyrique 3bis rue Papin 75003 Paris Paris 75003 Paris 3e Arrondissement Paris Île-de-France
Musique Originale