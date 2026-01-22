Cabaret contes et chansons courtes Tiers Lieu d’Azun Aucun

Cabaret contes et chansons courtes

Cabaret contes et chansons courtes: Didier Jacquier vous invite à piocher au hasard parmi un répertoire de plus de 30 contes et racontars, vous savez, ces histoires vraies qui ont l’air imaginaires (à moins que ça ne soit l’inverse!) S’accompagnant de musique, il habite les personnages de ses histoires avec humour, malice et poésie. Il n’hésitera pas à faire le grand écart suivi d’un double salto arrière pour sauter du coq à l’âne et interpréter avec son ukulélé quelques chansons courtes rigolotes (modeste hommage à Raymond Devos, l’inventeur du genre!) Des histoires truculentes, burlesques, tendres ou philosophiques quoi de mieux que le plus vieux média du Monde pour croquer avec gourmandise la nature humaine ?

Familial à partir de 8 ans. Boissons locales sur place.

Tiers Lieu d’Azun AUCUN Aucun 65400 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 9 61 62 63 36

English :

Cabaret contes et chansons courtes: Didier Jacquier invites you to pick and choose from a repertoire of over 30 tales and racontars, you know, those true stories that seem imaginary (unless it’s the other way around!) Accompanied by music, he inhabits the characters in his stories with humor, mischief and poetry. He doesn?t hesitate to do the splits followed by a double back somersault to jump from rooster to donkey and perform a few funny short songs with his ukulele (a modest tribute to Raymond Devos, the inventor of the genre!) Stories that are truculent, burlesque, tender or philosophical: what better than the world?s oldest medium for a gourmet take on human nature?

For families aged 8 and over. Local drinks on site.

