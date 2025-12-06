Cabaret Contes et chansons Le Carré Blanc – Médiathèque Tinqueux

Cabaret Contes et chansons Samedi 6 décembre, 16h00 Le Carré Blanc – Médiathèque Marne

Gratuit, sur réservation : 03 26 84 78 67 – mediatheque@ville-tinqueux.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-06T16:00:00 – 2025-12-06T17:00:00

Fin : 2025-12-06T16:00:00 – 2025-12-06T17:00:00

Sam. 06 déc. – 16h

Des histoires truculentes, burlesques, tendres ou philosophiques : quoi de mieux que le plus vieux média du monde pour croquer avec gourmandise la nature humaine ? Chut ! Ecoutons Didier Jacquier…

Dans son répertoire, plus de 30 contes et racontars. Des histoires vraies qui ont l’air imaginaires (et inversement !). S’accompagnant de musique, Didier Jacquier habite les personnages de ses histoires avec humour, malice et poésie. Il n’hésitera pas à faire le grand écart suivi d’un double salto arrière pour sauter du coq à l’âne et interpréter avec son ukulélé quelques chansons courtes rigolotes !

Le Carré Blanc – Médiathèque Rue de la Croix Cordier – 51430 Tinqueux Tinqueux 51430 Marne Grand Est [{« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-tinqueux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 26 84 78 67 »}, {« type »: « link », « value »: « https://le-carreblanc.fr/ »}]

par Didier Jacquier culture Tinqueux