Cabaret Crazy Roc Nant

Cabaret Crazy Roc Nant vendredi 5 septembre 2025.

Cabaret Crazy Roc

Rue du Faubourg Haut Nant Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-30

Date(s) :

2025-09-05 2025-09-10 2025-09-18 2025-09-20 2025-09-26 2025-09-30 2025-10-08 2025-10-13

Le cabaret vous présente son spectacle « Le Tour du Monde ». Strass, plumes et paillettes. Des standards du Music-Hall aux plus grands succès du Cabaret parisien 1h45 de spectacle

21h spectacle

Le Cabaret CRAZY ROC est composé de membres du personnel du Roc Nantais, amateurs et passionnés de cabaret, qui prennent sur leur temps personnel pour offrir, pendant la saison, une, voire deux représentations par semaine. Le montage des numéros est le fruit du travail collectif, chacun y va de son talent et de ses envies. Depuis 15 ans, les numéros ont beaucoup évolué. Aujourd’hui, c’est une véritable revue qui est présentée, avec toujours plus de chants, de danses, de beaux costumes et de paillettes, histoire de prouver qu’avec un peu de bonne volonté et beaucoup d’envie, on peut apporter du bonheur, de la joie et de la magie dans un petit coin de France.

Réservation obligatoire

(Possibilité de dîner au sein de notre restaurant à partir de 19h30, sous réserve de disponibilités) .

Rue du Faubourg Haut Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 46 00 rocnantais@soleilevasion.fr

English :

The cabaret presents its show « Around the World ». Strass, feathers and sequins. From Music-Hall standards to the greatest Parisian Cabaret hits 1h45 show

German :

Das Kabarett präsentiert Ihnen seine Show « Le Tour du Monde ». Strass, Federn und Pailletten. Von Music-Hall-Standards bis zu den größten Erfolgen des Pariser Kabaretts 1h45 Show

Italiano :

Il cabaret presenta lo spettacolo « Around the World ». Strass, piume e paillettes. Dagli standard del Music Hall ai più grandi successi del cabaret parigino 1 ora e 45 minuti di spettacolo

Espanol :

El cabaret presenta su espectáculo « La vuelta al mundo ». Strass, plumas y lentejuelas. Desde los estándares del Music Hall hasta los grandes éxitos del cabaret parisino: 1 hora y 45 minutos de espectáculo

L’événement Cabaret Crazy Roc Nant a été mis à jour le 2025-08-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)