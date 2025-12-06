Cabaret Crazy Roc Spécial Téléthon Nant
Cabaret Crazy Roc Spécial Téléthon
Faubourg Bas Nant Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Adultes et enfants dès 13 ans
Début : Samedi 2025-12-06
fin : 2025-12-06
2025-12-06
L’expédition magique de Noël
Un show unique pour une cause qui nous tient à cœur tous les fonds récoltés seront intégralement reversés au profit du Téléthon. Une après-midi inoubliable vous attend, goûter inclus… et vous participerez à faire avancer la recherche !
La troupe est composée de membres du personnel du Domaine du Roc Nantais, amateurs bénévoles et passionnés de cabaret. Le montage des numéros est le fruit du travail collectif, chacun y va de son talent et de ses envies. Depuis 15 ans, les numéros ont beaucoup évolué. Aujourd’hui, c’est une véritable une revue qui est présentée, avec toujours plus de chants, de danses, de beaux costumes et de paillettes, histoire de prouver qu’avec un peu de bonne volonté et beaucoup d’envie on peut apporter du bonheur, de la joie et de la magie dans un petit coin de France.
RDV 14h15, au Domaine du Roc Nantais
Réservation conseillée auprès de la Réception du Domaine du Roc Nantais 10 .
Faubourg Bas Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 5 65 58 46 00 crazyroccabaret@gmail.com
English :
The magical Christmas expedition
German :
Die magische Weihnachtsexpedition
Italiano :
La magica spedizione di Natale
Espanol :
La mágica expedición navideña
