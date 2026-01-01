Cabaret Crime et sentiments Bar Chez Cathy Penmarch

Cabaret Crime et sentiments

Bar Chez Cathy 396 rue Lucien Le Lay Penmarch Finistère

Début : 2026-01-04

fin : 2026-01-04

2026-01-04

Les Rencontres Musicales de Penmarc’h vous invitent à une entrée drolatique en 2026 avec Crime et sentiments amours funestes, passions dévorantes, chansons assassines…

Avec les complices Véronique Briel et Cécile Leterme, sous l’œil (mais le bon) de Anouch Paré.

Sur réservation. Libre participation. .

Bar Chez Cathy 396 rue Lucien Le Lay Penmarch 29760 Finistère Bretagne +33 2 98 58 62 31

English : Cabaret Crime et sentiments

