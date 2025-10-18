Cabaret d’Automne Coësmes

1 Rue des Ardoisières Coësmes Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Début : 2025-10-18 20:30:00

fin : 2025-10-18 22:30:00

2025-10-18

Au Bistrot Lab’

> Magie et musique

Une soirée spectacle caritative en partenariat avec les Restos du Cœur et l’association Les Autochtones.

L’entrée aux spectacles s’effectue avec un jouet neuf pour le Noël d’enfants défavorisés.

20H30 Spectacle de Magie

Fidèle au rendez vous, le magicien Strobineler, emmène petits et grands vers des aventures magiques interactives… Devenez acteur, compère, complice et surtout spectateur enjoué !

21H 15 Concert de Chanson/pop

Eva Luna est une jeune artiste qui présente ses compositions interprétées à la voix et à la guitare. Ne ratez pas ce rendez vous d’une émotion rare à l’état pur. .

1 Rue des Ardoisières Coësmes 35134 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 40 65 01 79

